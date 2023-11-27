15:33 (мск), источник: АиФ Кубань
Глава Кубани поручил в течение трех дней откачать воду после стихии
Проливные дожди подтопили 74 придомовые территории только в Славянском районе, в 68 домов заходила вода.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Глава Кубани поручил в течение трех дней откачать воду с подтопленных в результате стихии территорий, сообщает пресс-служба администрации региона.
В этот же срок губернатор Краснодарского края поручил завершить обследование поврежденных домов. Об этом Вениамин Кондратьев заявил на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Глава региона попросил глав муниципалитетов взять работы по ликвидации последствий непогоды на личный контроль, чтобы люди могли получить компенсации и как можно быстрее вернулись к привычной жизни.
Глава Славянского района Роман Синяговский рассказал, что проливные дожди подтопили 74 двора, в 68 домов заходила вода. Сейчас работают 19 оценочных комиссий.
В Горячем Ключе за сутки выпала месячная норма осадков. Как рассказал глава муниципалитета Сергей Белопольский, за выходные оценочные комиссии выявили 27 подтопленных территорий, в 105 домовладений заходила вода. В городе организовали пункт сбора гуманитарной помощи для пострадавших.
Вице-губернатор Сергей Власов доложил главе региона, что в Славянском районе и Горячем Ключе завершат обход территорий до конца суток.
В Ейском районе подтоплены 79 дворов, в станице Должанской — 134 придомовых территории и 12 домов, в поселке Ясинская Переправа — семь придомовых и три дома. Организован пункт временного размещения, куда эвакуировали больше 50 человек.
«Проводим работы по ликвидации последствий, справляемся своими силами, стихия успокаивается», — сказал глава Ейского района Роман Бублик.
Мэр Новороссийска Андрей Кравченко сообщил, что восстановить пляжи в городе запланировано в ближайшее время. В селе Широкая Балка расчищают дорогу, параллельно обеспечили альтернативный проезд.