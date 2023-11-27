15:40 (мск), источник: Новая Кубань
В Краснодарском крае водитель грузовика спровоцировал смертельное ДТП
Авария произошла в Крыловском районе.
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В Краснодарском крае на трассе М-4 «Дон» рано утром 27 ноября произошла смертельная авария с участием грузовика и легковушки.
По данным ГИБДД, авария случилась в Крыловском районе. Виновником происшествия стал 48-летний водитель «Мерседес Бенз» с полуприцепом. Он превысил скорость и допустил столкновение с автомобилем «Лада Гранта», который двигался в попутном направлении.
В итоге 85-летний мужчина, находившийся за рулем отечественной легковушки, умер вскоре после госпитализации. В обстоятельствах ДТП разбираются правоохранители.