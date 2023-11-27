16:16 (мск), новости Казахстана, источник: Zakon.kz
Упал кирпич на голову: жительница Уральска скончалась на месте
В Уральске на женщину упал кирпич, от полученных травм она скончалась на месте, сообщает Zakon.kz.
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Как cообщает «МойГород», трагедия произошла 26 ноября по проспекту Назарбаева. Погибшей оказалась заместитель директора колледжа имени Досмухамедова в Уральске.
«Это большая трагедия для нашего колледжа. Она преподавала и была заместителем директора колледжа по методической работе. Мы до сих пор не можем поверить в случившееся. Она была одним из заслуженных преподавателей нашего колледжа», — рассказал коллега погибшей Биржан Сапиев.
Очевидцы произошедшего отметили, что сотрудники скорой приехали на место быстро, но спасти женщину не удалось.
«Было очень много крови. Кирпич упал на голову и она сразу же посинела. Полицейские оцепили все лентой, никого не пропускали. Не исключаем, что кирпич мог упасть сам, дом очень старый», — рассказал очевидец произошедшего.
Дом, с которого упал кирпич, 1964 года постройки, его износ составляет 50%. Сообщается, что с 2010 года жильцов уговаривают провести модернизацию.
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