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16:27 (мск), источник: МК.RU Ростов-на-Дону

В Шахтах Ростовской области дерево упало на 42-летнюю женщину

В Ростовской области уже почти сутки бушует стихия.

Источник: МК.RU Ростов-на-Дону

Сильнейший ветер до 30 метров в секунду сносит все на своем пути. Даже тяжелые конструкции не выдерживают под силой ветра и рушатся. Во всех городах Ростовской области десятки упавших деревьев, сорванные крыши, дорожные знаки и многочисленные подтопления.

К сожалению, не обошлось без пострадавших. Утром 27 ноября на улице Ворошилова в Шахтах дерево упало на 42-летнюю женщину. Шахтинка чудом выжила, но получила многочисленные травмы. Ее доставили в БСМП имени Ленина.

В настояшее время сотрудники экстренных служб работают в усиленном режиме. Эвакуировано более 500 человек.

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