16:27 (мск), источник: МК.RU Ростов-на-Дону
В Шахтах Ростовской области дерево упало на 42-летнюю женщину
В Ростовской области уже почти сутки бушует стихия.
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Сильнейший ветер до 30 метров в секунду сносит все на своем пути. Даже тяжелые конструкции не выдерживают под силой ветра и рушатся. Во всех городах Ростовской области десятки упавших деревьев, сорванные крыши, дорожные знаки и многочисленные подтопления.
К сожалению, не обошлось без пострадавших. Утром 27 ноября на улице Ворошилова в Шахтах дерево упало на 42-летнюю женщину. Шахтинка чудом выжила, но получила многочисленные травмы. Ее доставили в БСМП имени Ленина.
В настояшее время сотрудники экстренных служб работают в усиленном режиме. Эвакуировано более 500 человек.