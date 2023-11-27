ВСУ впервые за 19 часов обстреляли ДНР

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ [вооруженных формирований Украины] по направлению: населенный пункт Желанное Первое — город Донецк (Петровский район) — выпущено три снаряда калибра 155 мм», — говорится в сообщении.
По данным представительства, первый обстрел зафиксирован в 15:55 мск. Спустя пять минут из ствольной артиллерии вновь было выпущено три снаряда калибра 155 мм. Последний обстрел в течение минувших суток был зафиксирован в 20:50 мск.
За 26 ноября ВСУ 45 раз обстреливали населенные пункты ДНР, три мирных жителя получили ранения. Обстрелы производились по Горловке, Донецку и Макеевке, всего было выпущено 130 снарядов. Пять жилых домов и пять объектов гражданской инфраструктуры получили повреждения.