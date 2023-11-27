17:02 (мск), источник: ТАСС

ВСУ впервые за 19 часов обстреляли ДНР

ДОНЕЦК, 27 ноября. /ТАСС/. Украинские войска впервые за 19 часов обстреляли Донецк. По Петровскому району города выпущено несколько снарядов калибра 155 мм, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

Спецоперация на Украине
Источник: AP 2023

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ [вооруженных формирований Украины] по направлению: населенный пункт Желанное Первое — город Донецк (Петровский район) — выпущено три снаряда калибра 155 мм», — говорится в сообщении.

По данным представительства, первый обстрел зафиксирован в 15:55 мск. Спустя пять минут из ствольной артиллерии вновь было выпущено три снаряда калибра 155 мм. Последний обстрел в течение минувших суток был зафиксирован в 20:50 мск.

За 26 ноября ВСУ 45 раз обстреливали населенные пункты ДНР, три мирных жителя получили ранения. Обстрелы производились по Горловке, Донецку и Макеевке, всего было выпущено 130 снарядов. Пять жилых домов и пять объектов гражданской инфраструктуры получили повреждения.

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