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17:19 (мск), источник: © РИА Новости

На Шабутдинова подали еще 12 заявлений в полицию

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Двенадцать человек, пострадавших от действий блогера и бизнес-тренера Аяза Шабутдинова, подали на него заявления в МВД, сообщил РИА Новости председатель «Общероссийского движения предпринимателей» Андрей Ковалев.

Источник: прокуратура Москвы

«Двенадцать новых человек, которых не было в списках МВД, подали заявления на Шабутдинова. Все они приняты ведомством для рассмотрения», — сказал Ковалев. Он пояснил, что в выходные организовал встречу пострадавших от «незаконной деятельности Аяза Шабутдинова и других блогеров».

На прошлой неделе Мосгорсуд отклонил жалобу на арест Шабутдинова. Адвокат Калой Альхигов тогда рассказал РИА Новости, что «обвинение и следствие собирает заявления» на его клиента, а помогают им в этом «какие-то псевдоактивисты». Официально в деле фигурируют 8 потерпевших.

Бизнес-тренеру и основателю «Лайк Центра» предъявлено обвинение в совершении восьми преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере). Вину он не признал.

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