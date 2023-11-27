На Шабутдинова подали еще 12 заявлений в полицию

«Двенадцать новых человек, которых не было в списках МВД, подали заявления на Шабутдинова. Все они приняты ведомством для рассмотрения», — сказал Ковалев. Он пояснил, что в выходные организовал встречу пострадавших от «незаконной деятельности Аяза Шабутдинова и других блогеров».
На прошлой неделе Мосгорсуд отклонил жалобу на арест Шабутдинова. Адвокат Калой Альхигов тогда рассказал РИА Новости, что «обвинение и следствие собирает заявления» на его клиента, а помогают им в этом «какие-то псевдоактивисты». Официально в деле фигурируют 8 потерпевших.
Бизнес-тренеру и основателю «Лайк Центра» предъявлено обвинение в совершении восьми преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере). Вину он не признал.