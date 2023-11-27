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17:19 (мск), источник: Клопс.ru

«Чуть лобовое стекло не разбили»: на Комсомольской дети кидают ледышки в проезжающие мимо автобусы

Опасные игры разозлили водителей.

В Калининграде на улице Комсомольской дети обкидывают снежками проезжающие рейсовые автобусы. Об этом «Клопс» рассказали перевозчики.

Транспорт не останавливается, чтобы не создавать пробки и не нарушать ПДД,

«Автобусы едут, а в окна летят снежки, причём ледяные. Пока без происшествий, но такие могут и стёкла разбить», — рассказал один из представителей транспортной компании.

«Мне в автобусе чуть лобовое стекло не разбили. Кидают со всей силы», — подтверждает один из водителей.

«Клопс» направил запрос в пресс-службу УМВД. Пока в полиции сообщили, что к ним никто не обращался с жалобами на хулиганов.

С утра калининградцы пожаловались на плохо убранные тротуары, а также корку льда на второстепенных улицах.

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