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18:01 (мск), источник: РИА Новости

В Самаре ищут пропавших мальчиков-близнецов

В Самаре ищут пропавших мальчиков-близнецов 2011 года рождения.

Источник: © РИА Новости

САМАРА, 27 ноя — РИА Новости. Полицейские ищут мальчиков-близнецов 2011 года рождения в Самаре, которые в понедельник вышли из дома и до настоящего момента не вернулись, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

«Сотрудники полиции ведут розыск без вести пропавших братьев-близнецов — Пикаловых Дмитрия и Александра 2011 года рождения, которые 27 ноября текущего года вышли из дома, расположенного на улице Пугачевский тракт, 61, и до настоящего времени их местонахождение неизвестно. Ориентировка с приметами пропавших направлена в службы и подразделения полиции, организации правоохранительной направленности и волонтерские организации», — говорится в сообщении регионального главка МВД.

Мальчикам на вид 12 лет, их рост — около 155 сантиметров, у них темно-русые волосы и карие глаза. Один из пропавших одет в куртку черно-коричневого цвета, второй — в красную куртку и темно-красную шапку, у обоих джинсы темного цвета и черно-белые кроссовки, а также рюкзаки с изображением волка.

Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении мальчиков, обратиться в ближайшее подразделение полиции.

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