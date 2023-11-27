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17:27 (мск), источник: © РИА Новости

Глава Харьковской области сообщил о покушении на своего заместителя

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил РИА Новости, что на его заместителя совершили покушение.

Источник: РИА "Новости"

«На сотрудника нашей администрации, моего заместителя, совершено покушение. Ему сейчас оказывается вся необходимая медицинская помощь. В данный момент его жизни и здоровью ничего не угрожает», — подчеркнул собеседник агентства.

По данным администрации региона, речь идет об Александре Слисаренко.

Сейчас сотрудники спецслужб выясняют обстоятельства покушения.

В октябре под удар украинского беспилотника попал автомобиль с сотрудниками ВГА Харьковской области. Один из них получил легкое ранение. Кроме того, в машине находились волонтеры Центра помощи «Единой России», они не пострадали.

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