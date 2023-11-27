Глава Харьковской области сообщил о покушении на своего заместителя

«На сотрудника нашей администрации, моего заместителя, совершено покушение. Ему сейчас оказывается вся необходимая медицинская помощь. В данный момент его жизни и здоровью ничего не угрожает», — подчеркнул собеседник агентства.
По данным администрации региона, речь идет об Александре Слисаренко.
Сейчас сотрудники спецслужб выясняют обстоятельства покушения.
В октябре под удар украинского беспилотника попал автомобиль с сотрудниками ВГА Харьковской области. Один из них получил легкое ранение. Кроме того, в машине находились волонтеры Центра помощи «Единой России», они не пострадали.