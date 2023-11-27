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17:47 (мск), источник: АиФ Екатеринбург

На трассе под Екатеринбургом загорелся грузовой фургон

Пострадавших нет, а причина уже известна.

Источник: Аргументы и факты

В Свердловской области на 183-м километре автодороги «Подъезд к Екатеринбургу от трассы М-5 “Урал” произошло возгорание грузового фургона “Газель”. Об этом сообщает свердловское управление ГИБДД.

Инцидент произошёл 26 ноября в 21.10 по местному времени. Автомобиль находился на обочине. На время тушения пожара движение транспорта в сторону Екатеринбурга было перекрыто. Впрочем, огонь быстро ликвидировали и оно возобновилось.

В результате возгорания у автомобиля сгорела кабина. Пострадавших нет. По предварительным данным, причиной пожара стала техническая неисправность.

Во время загрузки произошла ошибка.
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