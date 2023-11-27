Жители Ростовской области из-за непогоды лишились электричества: подробности от губернатора

«Около 50 тысяч жителей Ростовской области остаются без света», — отметил он.
Остаются подтопленными 25 населенных пунктов, в том числе Азов, Таганрог, Азовский и Неклиновский районы.
Вода стоит в 2 917 придомовых территориях, 1094 домах. Было эвакуировано 506 человек, из них 120 детей.
Из-за непогоды в Ростовской области было подготовлено 12 пунктов временного размещения, вмещающих 813 человек. Но большинство людей поехали к родственникам. 19 человек находятся в ПВР.
Непогода накрыла все южные регионы. В некоторых ввели режим повышенной готовности, в том числе в Ростовской области.
Ранее «ФедералПресс» писал, что из-за плохой погоды Путин не приедет на Юг.