Главное
Главные новости к вечеру 27 ноября
21:41 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Жители Ростовской области из-за непогоды лишились электричества: подробности от губернатора

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 ноября, ФедералПресс. В Ростовской области по-прежнему устраняют последствия непогоды. Об этом доложил глава региона Василий Голубев.

Источник: РИА "ФедералПресс"

«Около 50 тысяч жителей Ростовской области остаются без света», — отметил он.

Остаются подтопленными 25 населенных пунктов, в том числе Азов, Таганрог, Азовский и Неклиновский районы.

Вода стоит в 2 917 придомовых территориях, 1094 домах. Было эвакуировано 506 человек, из них 120 детей.

Из-за непогоды в Ростовской области было подготовлено 12 пунктов временного размещения, вмещающих 813 человек. Но большинство людей поехали к родственникам. 19 человек находятся в ПВР.

Непогода накрыла все южные регионы. В некоторых ввели режим повышенной готовности, в том числе в Ростовской области.

Ранее «ФедералПресс» писал, что из-за плохой погоды Путин не приедет на Юг.

Во время загрузки произошла ошибка.
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта