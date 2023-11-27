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19:49 (мск), новости Молдовы, источник: Комсомольская правда

В Молдове во время метели мужчина насмерть замерз с женой в сугробе: он вез сестре-инвалиду мобильный телефон на экстренный случай

В итоге машину замело по самую крышу, и семейная пара застряла в снежном сугробе и насмерть замёрзла.

Источник: publika.md

В Молдове мужчина насмерть замерз с женой в сугробе.

Пытался привезти сестре-инвалиду мобильный телефон на экстренный случай. В итоге застрял вместе с женой в снежном сугробе и насмерть замёрз.

Сестра погибшего в Каушанском районе утверждает, что лично вызывала родственнику службу экстренного реагирования. Еще в восемь вечера диспетчер обещал женщине, что спасатели выехали. Однако нашли погибших лишь утром. И то — случайные гражданские.

Никто из ответственных структур никак не прокомментировал эту трагедию и даже не выразил соболезнования родным. А придворные «эксперты-журналисты» разгоняют нарратив, мол все, кто вылез вчера из дома — сами ответственны за последствия.

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