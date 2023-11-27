В Молдове во время метели мужчина насмерть замерз с женой в сугробе: он вез сестре-инвалиду мобильный телефон на экстренный случай

В Молдове мужчина насмерть замерз с женой в сугробе.
Пытался привезти сестре-инвалиду мобильный телефон на экстренный случай. В итоге застрял вместе с женой в снежном сугробе и насмерть замёрз.
Сестра погибшего в Каушанском районе утверждает, что лично вызывала родственнику службу экстренного реагирования. Еще в восемь вечера диспетчер обещал женщине, что спасатели выехали. Однако нашли погибших лишь утром. И то — случайные гражданские.
Никто из ответственных структур никак не прокомментировал эту трагедию и даже не выразил соболезнования родным. А придворные «эксперты-журналисты» разгоняют нарратив, мол все, кто вылез вчера из дома — сами ответственны за последствия.