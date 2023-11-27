21:16 (мск), источник: Комсомольская правда
Последствия снегопада в Санкт-Петербурге 27 ноября 2023 года: 10-балльные пробки, массовые ДТП и жалобы на дорожников
900 дворников вышли на уборку улиц Петербурга из-за мощного снегопада 27 ноября.
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Метель пришла, как всегда, внезапно и заставила местный жителей сильно понервничать. Еще утром в городе на целые сутки объявили «желтый» уровень опасности. Но последствия мощного снегопада в Санкт-Петербурге 27 ноября все-таки сковали город в десятибалльных пробках и привели к массовым ДТП. А увеличение количества выпущенных на улицы дорожников кардинально проблему не решили.
— Коммунальные службы приведены в режим повышенной готовности. Сотрудники жилищных агентств активно убирают снег и обрабатывают территории противогололедными материалами. Только в одном Приморском районе сегодня работает более 900 дворников и еще 66 механизаторов, — уточнили в пресс-службе жилищного комитета Северной столицы.
Как отметили специалисты, отдельное внимание уделяют чистке кровель. Предупредить петербуржцев о «нелетной» погоде решили и в пресс-службе госавтоинспекции. Сотрудники ведомства порекомендовали местным водителям двигаться с максимально низкой скоростью, а также увеличить дистанцию между машинами. Однако от массовых ДТП со всеми видами транспорта советы не уберегли. Так, только в одном сообществе ВКонтакте «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» spb.kp.ru за день насчитала около 15 аварий. К примеру, Тихорецкий проспект встал из-за столкновения легковушки, трамвая и двух троллейбусов. На Невском проспекте общественный транспорт догнал «Ягуар». Также в первой половине дня несколько ДТП произошло на КАД.
По данным синоптиков, в Петербурге выпадет до 15 сантиметров снега. К слову, завтра, 28 ноября, такая азартная погода сохранится.