Ракеты РСЗО ударили по зданию химчистки и магазину в Донецке

По его данным, произошло прямое попадание в кровлю химчистки и магазина автозапчастей. Также повреждено транспортное средство на улице Ивана Ткаченко.
Помимо этого, зафиксировано попадание 152-миллиметровых снарядов по частному жилому дому в Горловке. О пострадавших не сообщается.
Накануне женщина и девочка-подросток получили ранения после обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) Киевского района Донецка. Пострадавшие отказались от госпитализации.
25 ноября глава ДНР Денис Пушилин передал, что при обстреле со стороны ВСУ города Ясиноватая пострадал мальчик 2012 года рождения. Он также дополнил, что в результате обстрелов города были повреждены семь жилых домов и один объект энергетики.
Украинские боевики ежедневно обстреливают территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Россия объявила 24 февраля 2022 года.