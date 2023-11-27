22:13 (мск), источник: Газета.Ру

Минобороны сообщило о предотвращении атаки беспилотника над Рязанской областью

Министерство обороны РФ сообщило о том, что над территорией Рязанской области была пресечена попытка атаки украинским беспилотным летательным аппаратом (БПЛА).

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

Министерство обороны РФ сообщило о том, что над территорией Рязанской области была пресечена попытка атаки украинским беспилотным летательным аппаратом (БПЛА).

Сегодня около 21:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации.

Минобороны РФ

Отмечается, что атаку предотвратили системы противовоздушной обороны (ПВО), беспилотник был уничтожен.

Перед этим очевидцы сообщали о громких взрывах, которые раздались над Рязанью. По словам свидетелей происшествия, были сбиты два беспилотника над городом в Железнодорожном районе, передает Telegram-канал SHOT.

До этого, 27 ноября, подобная атака над территорией Ростовской области уже пресекалась.

В ночь на 26 ноября Украина нанесла массированный удар беспилотниками по пяти российским регионам. В налете участвовали не менее 24 дронов.

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