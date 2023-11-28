03:07 (мск), источник: МК.RU Хабаровск
В Хабаровске ждет суда работодатель-должник
Работодатель в Хабаровске стал фигурантом уголовного дела из-за долгов перед сотрудниками.
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Как сообщили в пресс-службе СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО, 43-летний генеральный директор фирмы в период с 2021 по 2023 год не выплатил двум работникам более 1,9 миллиона рублей. При этом в целом расходы предприятия за указанный период исчисляются в сумме больше 29 миллионов рублей.
На сегодняшний день имущество обвиняемого арестовано. Сам руководитель ждет суда.