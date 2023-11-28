03:50 (мск), источник: Хабаровский край сегодня
В Хабаровском крае мусоровоз упал с моста
В ДТП погиб пассажир автомобиля.
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В Солнечном районе на первом километре дороги вблизи посёлка Берёзовый произошло смертельное ДТП. Легковой грузовик, который вёз мусор к полигону хранения бытовых отходов, перевернулся при переезде через мост, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— По предварительным данным, водитель 1974 года рождения, управляя автомобилем Nissan Atlas при проезде по мосту через ручей Маячный допустил съезд с моста в левую сторону по ходу движения с последующим опрокидыванием. В результате ДТП пассажир автомобиля 1971 года рождения скончался до приезда скорой медицинской помощи, — сообщили в ОМВД по Солнечному району. По данным краевого управления ГИБДД, у правоохранителей пока нет данных о том, что могло послужить причиной съезда с моста.
Всего же 27 ноября на дорогах Хабаровского края было зафиксировано 5 ДТП с пострадавшими, в которых получили ранения 5 человек. Один гражданин, как раз в Солнечном районе, скончался.