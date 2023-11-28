04:17 (мск), источник: Комсомольская правда
Скончалась, травмировалася: ужасное ДТП заинтересовало силовиков в Приморье
Полиция занялась расследованием смертельного ДТП в Приморье.
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Водитель Toyota Platz выехала на «встречку» и столкнулась с грузовиком Hino Dutro в Находке. В результате женщина погибла, а ее пассажир получил травмы — подробности инцидента сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».
Установлено, что за рулем находилась 46-летняя местная жительница, которая двигалась с улицы Шоссейная. Она выехала на встречную полосу дорожного движения, где и столкнулась с большегрузом, которым управлял 25-летний молодой человек.
Пассажира «легковушки» госпитализировали, а вот саму владелицу транспортного средства спасти не удалось. На место происшествия прибыли сотрудники полиции и карета скорой помощи. Стражи правопорядка проводят проверку по факту инцидента. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.
По ее результатам специалисты примут законное решение.