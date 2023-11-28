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Спецоперация на Украине
04:17 (мск), источник: Комсомольская правда

Скончалась, травмировалася: ужасное ДТП заинтересовало силовиков в Приморье

Полиция занялась расследованием смертельного ДТП в Приморье.

Источник: Соцсети

Водитель Toyota Platz выехала на «встречку» и столкнулась с грузовиком Hino Dutro в Находке. В результате женщина погибла, а ее пассажир получил травмы — подробности инцидента сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».

Установлено, что за рулем находилась 46-летняя местная жительница, которая двигалась с улицы Шоссейная. Она выехала на встречную полосу дорожного движения, где и столкнулась с большегрузом, которым управлял 25-летний молодой человек.

Пассажира «легковушки» госпитализировали, а вот саму владелицу транспортного средства спасти не удалось. На место происшествия прибыли сотрудники полиции и карета скорой помощи. Стражи правопорядка проводят проверку по факту инцидента. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.

По ее результатам специалисты примут законное решение.

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