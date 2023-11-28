06:15 (мск), источник: Хабаровский край сегодня
Ждущую автобус хабаровчанку сбила машина
Предварительная версия — автомобиль занесло на плохо очищенной дороге.
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Поздним вечером 27 ноября в Хабаровске водитель за рулем «Ниссан Вингроад», не справившись с управлением, вылетел на автобусную остановку «Радищева». В это время на ней в ожидании транспорта стояла женщина 1989 года рождения, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
По информации городской госавтоинспекции, женщина получила множественные ушибы, однако госпитализация не потребовалась. Предварительная версия произошедшего — машину занесло на скользкой, плохо очищенной от снега и наледи дороге.
— У водителя «Ниссан Вингроад» небольшой стаж вождения: удостоверение выдано в прошлом году. Двигаясь по улице Павла Морозова, он не обеспечил постоянного контроля за движением транспортного средства, не справился с управлением и выехал за пределы проезжей части и допустил наезд на горожанку, находящуюся на автобусной остановке, — прокомментировала начальник отдела пропаганды городского ГИБДД Юлия Трейгер.
Между тем, хабаровчане продолжают падать на неочищенных тротуарах и получать травмы различной степени тяжести. Если при падении вы получили только ссадины и царапины и изрядно попортили себе настроение, то юристы уверяют: тратить время и силы на суд не имеет никакого смысла. Если же в результате инцидента причинен вред здоровью средней тяжести или особо тяжкий, то без всяких раздумий нужно отстаивать свои права! В большинстве случаев суд встает на сторону потерпевших.
В этой ситуации необходимо сделать фотографии местности, указав, что территория не убрана. Желательно сразу же после падения привлечь свидетеля — к примеру, из числа прохожих, попросить его дать контакт для связи, чтобы позже он смог дать объяснение для суда. Помочь могут и камеры наблюдения на соседних сооружениях, которые, возможно, зафиксировали момент падения.
Затем постарайтесь определить, кто отвечает за злополучную территорию. Чтобы уточнить виновного, нужно обратиться в администрацию. Постарайтесь вызвать ответчика на место инцидента, составить в свободной форме акт, описывающий состояние неубранной территории. Если не получилось договориться мирным путем, тогда направляйте исковое заявление в суд. Если сумма иска более 50 тысяч рублей — делами займется районный суд, если меньше — мировой.
Потерпевший имеет право получить компенсацию материального ущерба. Учитывается утраченный средний заработок за время нахождения на больничном. К примеру, вы в среднем получали около 70 тысяч рублей, а травма лишила вас возможности в течение месяца достойно себя обеспечивать. При этом учитываются выплаты по больничному: допустим, они составили 25 тысяч рублей. То есть, если удастся добиться через суд компенсации, то вам вернут лишь оставшиеся 45 тысяч рублей.