05:03 (мск), источник: РИА Новости
Во Владивостоке вынесли приговор экс-полицейским за избиение подозреваемого
Во Владивостоке вынесли приговор двум экс-полицейским за избиение подозреваемого.
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ВЛАДИВОСТОК, 28 ноя — РИА Новости. Суд во Владивостоке назначил 3,5 и 3 года колонии общего режима двум бывшим оперуполномоченным отдела уголовного розыска городской полиции за то, что они избили подозреваемого и давили на него психологически, сообщает прокуратура Приморья.
«Установлено, что в августе 2020 года в рамках работы по заявлению о хищении денежных средств с банковского счета в отдел полиции доставлен подозреваемый, который отрицал свою причастность к совершению преступления, после чего бывшие полицейские применили в отношении невиновного лица психологическое давление, физическое насилие и спецсредства», — говорится в сообщении.
Источник в правоохранительных органах рассказал агентству, что у пострадавшего были ссадины, кровоподтеки и синяки от наручников.
Суд признал фигурантов виновными по статье «превышение должностных полномочий с применением насилия, угрозой его применения и с применение специальных средств».
Им назначены наказания в 3,5 года и 3 года колонии общего режима. Также суд запретил бывшим полицейским занимать должности, связанные с осуществление функции представителя власти, на 3 года каждому, отмечает прокуратура.
Осужденные взяты под стражу в зале суда.