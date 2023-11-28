05:01 (мск), источник: IrkutskMedia.ru
Дознаватели МЧС выяснили причину пожара в доме на Тимирязева в Иркутске
Незадолго до возгорания топилась печка в бане, вплотную пристроенная к жилищу.
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Дознаватели МЧС России выяснили причину пожара в жилом доме на улице Тимирязева в Иркутске. После ряда экспертиз и опроса жильцов эксперты установили, что возгорание произошло из-за нарушений требований пожбезопасности при пользовании печным отоплением — незадолго до пожара топилась печка в бане, которая вплотную пристроена к жилищу. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Иркутской области.
Воспламенение произошло из-за перегрева металлической трубы и попадания искр в пустоты строительных конструкций.
Напомним, что пожар произошел в деревянном двухэтажном доме на улице Тимирязева днем 26 ноября. На момент прибытия огнеборцев горела кровля здания. Тушение осложнялось прохождением большого количества электропроводов рядом с домом. В 18.27 пожар был локализован на площади 180 кв. метров, затем открытое горение было ликвидировано.