Прокурор озвучил жуткие подробности убийства 7-летнего ребенка в Алматы

В Алматы проходит суд по делу об убийстве 7-летней девочки, которое произошло около полугода назад. По версии следствия, ребенка до смерти избила мачеха. У маленькой Карины случилось кровоизлияние в мозг, она скончалась до приезда медиков.
Как сообщает телеканал, уже в ходе расследования выяснилось, что мачеха издевалась над падчерицей на протяжении нескольких месяцев.
«Т. в 10:35 этого же дня, оставшись наедине с малолетней Закураевой, схватила малолетнюю Закураеву за шею. После чего, с целью доведения своего преступного намерения до логического завершения, ударила головой малолетнюю Закураеву о радиатор батареи. Ударила малолетнюю Закураеву головой о край ванны. В результате чего Закураева получила травмы височной, теменной и затылочной области головы слева, по инерции ударилась головой о кафель в ванной комнате», — сообщил прокурор Данияр Тагаев.
Родственники девочки говорят, что подозреваемая несколько месяцев применяла жестокие методы воспитания. По их словам, она настолько запугала ребенка, что у той началось недержание. А тетя Карины заявила, что после убийства женщина пыталась замести следы преступления. Якобы подсудимая искупала уже мертвую девочку и постирала ее вещи, говорится в сюжете телеканала.
«Он рассказывал после того, как ребенок умер, он рассказывал, как они вместе… Она позвонила. Говорит: “Кажется, я ее убила”. Потом он рассказывал, как он побежал домой. И как они вместе мертвого ребенка искупали, вещи закинули в стирку. Потом вызвали “скорую”. Возможно, ребенка можно было бы спасти», — рассказала тетя девочки Екатерина Закураева.
Бабушка Карины рассказала, что сын и невестка запретили ей видеться с внучкой.
«Я ее видела на площадке. Она подбежала ко мне: “Бабушка, Балжан мне сказала, что ты умерла. А ты живая”. Потом говорит: “Забери меня”. Плакать стала. “Меня Балжан, Бакен избивают. Забери меня. Они в день по два-три раза меня избивают”. А тут Балжан подошла, схватила ребенка и стала материться на ребенка: “Домой придешь, получишь у меня. Я тебе обещаю, я тебя убью”, — сообщила Елена Закураева.
Соседи также говорят, что часто слышали скандалы и крики на ребенка.
«Три либо четыре дня до того, что произошло, я слышала, это было ночью, в часов 12. Балжан кричала, материлась на девочку, заставляла убирать ее туалет», — рассказала Олеся Шадуров.
а. По ее словам, такое происходило не в первый раз, они «к этому уже привыкли». Поэтому никто из соседей не обращал на происходящее внимание. Корреспонденты телеканала сообщают, что правозащитники подали ходатайство о допросе отца убитой девочки, следователя и криминалиста. Подсудимая свою вину не признает.