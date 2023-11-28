ВС России отбили на Купянском направлении контратаки ВСУ

«На Купянском направлении в ходе ведения активной обороны мотострелковые соединения 6-й общевойсковой армии при поддержке огня артиллерии отразили две контратаки штурмовых групп 57-й мотопехотной бригады на направлении Синьковка, Лиман Первый», — сказал офицер.
Кроме этого, артиллерия «Запада» сорвала в полосе обороны 1-й танковой армии попытки ротации боевиков украинской 43-й механизированной бригады на передовых позициях на направлении Ивановка, Ягодное, сообщил Зыбинский.
В ходе контрбатарейной борьбы артиллерия группировки уничтожила 122-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку 2С1 «Гвоздика» и минометный расчет противника в районах Колесниковки и Кисловки.
Накануне в Минобороны сообщили, что ВСУ потеряли в ходе контратак на Купянском направлении до 30 военнослужащих.