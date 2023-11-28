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06:27 (мск), источник: АиФ Хабаровск

Четверо комсомольчанок отдали мошенникам около 8 млн рублей за сутки

Полицейские ведут розыск аферистов.

Источник: Freepik

В Комсомольске-на-Амуре четверо жительниц отдали мошенникам около 8 миллионов рублей за сутки. Об этом сообщили в пресс-службе управления МВД по Хабаровскому краю.

Накануне в отдел полиции обратилась 46-летняя жительница Центрального района, заявив о мошенничестве. Женщина рассказала, что неизвестная женщина, представившаяся сотрудником Центробанка России, уведомила ее о утечке личных данных и подтвердила получение «заявок на кредиты» от ее имени. Для предотвращения потери средств женщине посоветовали взять кредит на максимальную сумму и перевести деньги на «безопасный счет».

«Поверив звонившей, женщина взяла несколько кредитов на общую сумму 3,6 миллиона рублей и продала свою недвижимость, чтобы пополнить счета, куда нужно было перевести деньги. Общая сумма, ушедшая с личного счета и с продажи недвижимости, составила 5,9 миллиона рублей», — рассказали в МВД.

Такой же обманный звонок получили еще три комсомольчанки в возрасте 46, 60 и 69 лет. Им тоже рассказали о «посягательствах» на счета со стороны мошенников и подтолкнули к оформлению кредитов. В результате аферисты похитили у женщин 463 тысячи, 606 тысяч и 845 тысяч рублей соответственно.

Возбуждены уголовные дела по статье о мошенничестве в крупном и особо крупном размерах. Злоумышленникам может грозить до десяти лет тюрьмы. Полицейские проводят комплекс оперативно-следственных мероприятий и разыскивают граждан, причастных к преступлению.

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