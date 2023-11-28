06:23 (мск), источник: PrimaMedia.ru
«Тачка в лепешку, рядом скорая»: момент жуткого ДТП попал на видео во Владивостоке
Медики доставили пострадавших в больницу.
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Во Владивостоке произошло страшное ДТП. На место событий прибыла скорая помощь и сотрудники полиции. Материалы опубликовали в Telegram-канале АВТОГАРАНТ (18+).
Во вторник, 28 ноября, в районе Некрасовской произошла авария. Водитель Mazda Demio не справился с управлением, после чего влетел в опору освещения рядом с домом Некрасовская, 59.
Отмечается, что в ДТП пострадали водитель и пассажир.
От столкновения в машине сработали подушки безопасности. На место прибыли скорая помощь и сотрудники полиции. Детали, о текущем состоянии водителя и пассажира, пока неизвестны.
Подробные обстоятельства инцидента уточняются.