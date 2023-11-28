Рассылку о пособиях для лиц младше 35 лет прокомментировали в Минтруда

В сообщении на официальном сайте Министерства труда и социальной защиты населения РК говорится, что информация, распространяемая в мессенджерах и социальных сетях, о якобы выделенных средствах для назначения социальной помощи по программе «Жастар» не соответствует действительности.
«В мессенджерах распространяется ложная информация якобы от имени Министерства труда и социальной защиты населения РК о назначении социальной помощи для лиц моложе 35 лет в рамках программы “Жастар”. Для перечисления назначенных средств неизвестные лица предлагают позвонить по телефонному номеру или перейти по ссылке. Сообщаем, что по линии деятельности МТСЗН не существует ни данной программы, ни такого вида социальной помощи», — говорится в сообщении министерства.
В ведомстве также уточнили, что указанный в сообщении номер или ссылка могут являться способом получения личных данных пользователя.
«Ни в коем случае не рекомендуем переходить по ссылке либо звонить по указанному номеру во избежание взаимодействия с мошенниками. Просим граждан доверять информации только из официальных источников. Напоминаем, распространение ложной информации карается по закону», — отметили в Минтруда.
Казахстанцам также напомнили, что официальная информация о положенных мерах государственной поддержки распространяется исключительно посредством SMS-сообщений с номера 1414.