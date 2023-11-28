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Спецоперация на Украине
08:09 (мск), источник: Комсомольская правда

После столкновения отбросило на снежный вал: три человека пострадали и один погиб при столкновении машин в Челябинске

Один человек погиб и трое пострадали в ДТП в Челябинске.

Источник: УГИБДД по Челябинской области

В Челябинском поселке Чурилово поздним вечером 27 ноября столкнулись Daewoo Gentra и Mitsubishi Legnum.

29-летний мужчина за рулем Daewoo выезжал на улицу Трашутина со двора и не уступил дорогу второй машине. Иномарки столкнулись. Ударом Mitsubishi отбросило в сторону, машина врезалась в снежный вал.

В аварии погибла 31-летняя пассажирка Daewoo. Водитель получил травмы. В больницу с места ДТП также увезли 27-летнего водителя и 33-летнюю пассажирку Mitsubishi.

— Сотрудниками Госавтоинспекции установлено, что водитель Daewoo — житель одной из стран ближнего зарубежья, автомобиль Daewoo не зарегистрирован в установленном порядке, — сообщили в региональном управлении ГИБДД.

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