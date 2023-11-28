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07:35 (мск), источник: РИА Новости

Свыше девяти тысяч жителей Владивостока остались без света

Свыше девяти тысяч жителей Владивостока остались без света из-за аварии на сетях.

Источник: © РИА Новости

ВЛАДИВОСТОК, 28 ноя — РИА Новости. Свыше 9 тысяч жителей крупного района Владивостока остались без света из-за аварии на сетях, сообщил РИА Новости представитель прокуратуры Приморья.

«Около 10.00 (03.00 мск) 28 ноября в результате аварии на линии электропередачи произошло прекращение электроснабжение на улицах Бурачка, Гульбиновича, Калинина, Могилевская, Можжевеловая, Олега Кошевого, Черемуховая и Харьковской во Владивостоке. Коммунальная услуга не предоставляется более 9 тысячам жителей 50 многоквартирных домов», — сказал собеседник.

По его словам, сетевая организация проводит аварийно-восстановительные работы. Прокуратура района даст оценку исполнению требований законодательства при содержании и обслуживании электрических сетей, соблюдению норматива устранения аварии и установлению ее причин.

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