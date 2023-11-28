Из-за вспышки кори в Казахстане 30 детей находятся в реанимации

Как сообщила министр здравоохранения Ажар Гиният, в Казахстане зарегистрировано более 17 тыс. случаев кори. Из них более 82% приходится на детей. В том числе 83% приходится на непривитых детей.
По данным Минздрава, случаи кори зарегистрированы во всех регионах. Повышенный уровень наблюдается в Шымкенте — свыше 3 тыс случаев, в Алматы и Жамбылской области — свыше 2 тыс. случаев в каждом регионе. Также высокий уровень заболеваемости в Алматинской, Мангистауской, Кызылординской и Атырауской областях.
Как сообщила министр, с целью стабилизации ситуации плановой иммунизацией охвачено более 60 тыс. детей, что составляет 84% детей, подлежащих иммунизации, в возрасте от 1 года до 6 лет, что соответствует рекомендации ВОЗ. До конца года подлежит вакцинации более 100 тыс. детей данных возрастных групп. Экстренной вакцинации в очагах подлежит более 15 тыс. человек. Наверстывающей вакцинацией охвачено 60 тыс. ранее не привитых детей до 18 лет, что составляет 50% от подлежащего контингента.
Учитывая, что 65% заболевших приходится на детей до 5 лет, с ноября текущего года начата плановая массовая иммунизация детей от 1 года до 5 лет. В настоящее время охвачено 94 тыс. детей.
Итого в целом в текущем году привито более 770 тыс. детей.
Дополнительно закуплено 1,5 млн доз вакцины против кори. Из них поступило 500 тыс. доз, в декабре ожидается поступление 1 млн доз.
Премьер-министр Алихан Смаилов отметил, что необходимо остановить рост заболеваемости.
В Казахстане с сентября 2023 года отмечается быстрый рост заболеваемости корью. Эксперты высказали свою точку зрения на то, с чем связан рост заболеваемости и когда она пойдет на спад.