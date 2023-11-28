Наркоторговцу в Хабаровске грозит до 20 лет лишения свободы

В ходе предварительного следствия следователями УТ МВД России по ДФО установлено, молодой человек действовал в составе организованной группы наркоторговцев и исполнял обязанности по сопровождению деятельности интернет-магазина. Фигурант уголовного дела помогал организатору запрещенного магазина при приобретении крупных партий наркотиков из тайников, затем фасовал их на более мелкие партии, помещал в тайники на территории г. Хабаровска, а сведения о них фиксировал и передавал остальным участникам группы. Так как молодой человек являлся наркозависимым, оплату за свои услуги он получал не только деньгами, но и в виде наркотиков.
Молодой человек был задержан транспортными полицейскими при осмотре оборудованного им тайника. Всего по уголовному делу изъято порядка 80 граммом запрещенного вещества.
В настоящее время уголовное дело, возбужденное по ч.3 ст. 30 и ч.4 ст. 228.1 УК РФ с утвержденным транспортным прокурором обвинительным заключением направлено в суд.
Решения суда фигурант дела будет дожидаться под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
Максимальная санкция статьи предусматривает от 10 до 20 лет лишения свободы.