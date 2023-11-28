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07:31 (мск), источник: AmurMedia.ru

Наркоторговцу в Хабаровске грозит до 20 лет лишения свободы

В результате оперативно-розыскных мероприятий по отработке информации о деятельности организованной группы наркоторговцев, сотрудниками отдела по контролю за незаконным оборотом наркотиков Хабаровского ЛУ МВД России на транспорте был установлен и задержан 20-летний житель Хабаровска, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу УТ МВД России по ДФО.

Источник: AP 2023

В ходе предварительного следствия следователями УТ МВД России по ДФО установлено, молодой человек действовал в составе организованной группы наркоторговцев и исполнял обязанности по сопровождению деятельности интернет-магазина. Фигурант уголовного дела помогал организатору запрещенного магазина при приобретении крупных партий наркотиков из тайников, затем фасовал их на более мелкие партии, помещал в тайники на территории г. Хабаровска, а сведения о них фиксировал и передавал остальным участникам группы. Так как молодой человек являлся наркозависимым, оплату за свои услуги он получал не только деньгами, но и в виде наркотиков.

Молодой человек был задержан транспортными полицейскими при осмотре оборудованного им тайника. Всего по уголовному делу изъято порядка 80 граммом запрещенного вещества.

В настоящее время уголовное дело, возбужденное по ч.3 ст. 30 и ч.4 ст. 228.1 УК РФ с утвержденным транспортным прокурором обвинительным заключением направлено в суд.

Решения суда фигурант дела будет дожидаться под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Максимальная санкция статьи предусматривает от 10 до 20 лет лишения свободы.

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