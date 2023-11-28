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07:27 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Во Владивостоке автомобилист сбил подростка и скрылся с места ДТП

Сейчас нарушителя разыскивает полиция.

Источник: ГУ МВД

Неизвестный сбил девочку-подростка на Черемуховой и скрылся с места ДТП, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморскому краю.

Ни личность водителя, ни марка авто пока что не установлены. Известно только, что авария произошла в районе ТЦ «Черемушки». Отъезжая задним ходом от автобусной остановки «Диагностический центр», водитель не заметил 16-летнюю девочку и сбил пешехода.

На место оперативно прибыли сотрудники полиции и бригада медиков. Подросток получил ушиб грудного отдела позвоночника. Ей назначено амбулаторное лечение.

«По факту автоаварии возбуждено административное производство по ст. 12.24 КоАП РФ. Назначено проведение ряда исследований», — уточнили в пресс-службе ведомства.

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