Передержка как билет в один конец: в иркутском приюте для животных нашли 20 мертвых тел

Как рассказали в пресс-службе регионального МВД, с жалобой на приют и просьбой проверить его работу обратилась иркутянка, которая на время оставляла там двух своих кошек. Когда женщина пришла их забирать, оказалось, что животные больны.
«В ходе выезда на территорию приюта для проведения проверки полицейские обнаружили порядка 20 трупов различных животных, среди которых также были свиньи, куры и гуси», — рассказывают правоохранители.
Как оказалось, владелица приюта работала «вчерную» — она не имела никаких разрешительных документов «для осуществления деятельности по уходу за животными».
Сейчас в отношении хозяйки гостиницы для животных возбуждено административное дело. Полицейские не исключают, что, когда будет готова ветеринарная экспертиза, то добавится и дело уголовное — по статье о жестоком обращении с животными.
За ходом разбирательства следит прокуратура.