09:44 (мск), источник: Комсомольская правда
«Такого в Крыму не было никогда»: ущерб от шторма на полуострове назвали большим
Крючков назвал ущерб от непогоды в Крыму очень большим.
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Ущерб от непогоды в Крыму оказался большим, подобного на полуострове не было никогда. Об этом заявил советник главы республики Олег Крючков.
Сейчас мы оцениваем ущерб, но ущерб очень большой. Такого шторма в Крыму не было никогда.
Советник главы Крыма напомнил, что нечто похожее произошло в 2007 году в Керчи. Этот шторм Крючков назвал большой трагедией для всего Крыма.
Напомним, непогода в Крыму привела к многочисленным разрушениям и даже унес человеческую жизнь. В Судаке погиб 50-летний мужчина, который решил насладиться видом на море, но был сбит с ног огромной волной. Его тело прибило к берегу. Еще семь человек получили травмы и обморожение.