08:12 (мск), источник: Комсомольская правда
Вспыхнула на ходу: в Челябинске пламя объяло маршрутку
В Челябинске на ходу загорелась маршрутка.
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В Челябинске утром 28 ноября сгорел маршрутный микроавтобус.
Как сообщили очевидцы, маршрутка № 123 «Парк Гагарина — Копейск» вспыхнула на Копейском шоссе, возле остановки «ЧКПЗ».
В региональном ГУ МЧС рассказали, что микроавтобус загорелся на ходу. При пожаре никто не пострадал, водитель успел эвакуироваться. На место происшествия выезжала автоцистерна, пламя потушили.