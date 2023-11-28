6-летнего ребёнка заморили голодом в Алматинской области

В рамках этого проекта, нацеленного на защиту прав детей и выявление детей, подвергающихся угрозе или насилию, было изъято 15 детей из семей, признанных недобросовестными. Пресс-служба прокуратуры региона подчеркнула, что цель проекта — обеспечение безопасности и счастья детей.
Для реализации целей проекта в каждом районе и городе Конаев были созданы мобильные группы, состоящие из сотрудников прокуратуры, полиции, органов опеки и попечительства, социальной защиты, здравоохранения, психологов, представителей НПО и других заинтересованных структур.
Эти группы в ноябре посетили более 400 семей, включая тех, кто находится на учете в полиции и пробации, а также неблагополучные, неполные и малоимущие семьи, и семьи, где дети живут с отчимами.
Например, в Илийском районе был найден шестилетний мальчик Ч. М., находившийся в крайнем истощении из-за голодания. Мальчик не мог говорить и ходить. Его экстренно доставили в районную больницу, где у него была диагностирована двухсторонняя пневмония. В больнице ему была оказана необходимая медицинская помощь, сообщили в прокуратуре.
Родителям ребенка была назначена административная ответственность по статье 127, часть 2 КоАП РК за неисполнение обязанностей по воспитанию и (или) образованию, защите прав и интересов несовершеннолетнего. Органы опеки и попечительства обратились в суд с требованием ограничить родительские права этих лиц.
В Райымбекском районе мобильная группа выявила семью с тремя детьми, которые также страдали от истощения. Детям была оказана медицинская помощь, для них приобрели зимнюю одежду. После выписки из больницы двое младших детей будут посещать детский сад, а старшего ребенка разместили в школе-интернате.
В Балхашском районе в трех разных семьях были обнаружены дети, подвергающиеся физическому насилию со стороны отчимов. По данным фактам полиция возбудила административные дела по статье 73−2 КоАП РК, предусматривающей ответственность за побои.
В результате проведенных совместных рейдов 51 родитель был привлечен к административной ответственности:
38 человек по статье 127 КоАП РК за «Неисполнение обязанностей по воспитанию и (или) образованию, защите прав и интересов несовершеннолетнего»; 7 человек по статье 440 КоАП РК за «Распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения»; 3 человека по статье 73−2 КоАП РК за «Побои»; 2 человека по статье 442 КоАП РК за «Нахождение несовершеннолетних в ночное время в развлекательных заведениях или вне жилища без сопровождения законных представителей»; 1 человек по статье 73−1 КоАП РК за «Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью».
В результате рейдов было изъято 15 детей из семей, признанных недобросовестными, и было подано 7 исков в суд об ограничении родительских прав. 86 семьям оказали материальную помощь, включая продовольственные корзины, уголь и зимнюю одежду для детей. Проведено обследование 901 ребенка, из которых 16 были госпитализированы. Двум семьям помогли с получением жилья.
В прокуратуре Алматинской области отмечают, что в образовательных учреждениях установлены QR-коды, через которые ежемесячно поступает около 10 сообщений от граждан о различных правонарушениях, включая буллинг, вымогательство и прочие. Все поступившие сигналы незамедлительно проверяются, и при подтверждении фактов нарушений принимаются меры прокурорского реагирования. Жители области призываются к активному участию в проекте.
Граждане могут сообщать о любых фактах правонарушений в отношении детей в прокуратуру через Instagram (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) или по телефону +7−777−012−35−91. Анонимность сообщителя гарантируется.