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Спецоперация на Украине
09:30 (мск), источник: ИА Башинформ

Ночью в Уфе сгорели три машины: в МЧС по Башкирии сообщили подробности пожара

В Уфе в час ночи пожарные МЧС Башкортостана выехали по сообщению от жильцов дома по улице Дагестанской, 16, что в их дворе на парковке горят машины.

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фотографий
5
фотографий

Огнеборцы приехали быстро, но к их прибытию три легковушки: «Хёндай Солярис», «Сузуки SX4» и «Фольксваген Тигуан» были охвачены огнем.

Пожарные вместе с жильцами дома оттащили припаркованные рядом машины, чтобы огонь не распространился дальше. Возгорание полностью потушили через 33 минуты.

«Причина пожара устанавливаются, проводятся оперативно-следственные мероприятия. По одной из версий, причиной мог стать поджог», — сообщили в пресс-службе МЧС по РБ.

Как информировал «Башинформ», ранее в Башкирии пожарные вытащили из горящего здания у ИК-8 пять газовых баллонов.

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