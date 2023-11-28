Ночью в Уфе сгорели три машины: в МЧС по Башкирии сообщили подробности пожара

Огнеборцы приехали быстро, но к их прибытию три легковушки: «Хёндай Солярис», «Сузуки SX4» и «Фольксваген Тигуан» были охвачены огнем.
Пожарные вместе с жильцами дома оттащили припаркованные рядом машины, чтобы огонь не распространился дальше. Возгорание полностью потушили через 33 минуты.
«Причина пожара устанавливаются, проводятся оперативно-следственные мероприятия. По одной из версий, причиной мог стать поджог», — сообщили в пресс-службе МЧС по РБ.
Как информировал «Башинформ», ранее в Башкирии пожарные вытащили из горящего здания у ИК-8 пять газовых баллонов.