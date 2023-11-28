09:50 (мск), источник: МК.RU Ростов-на-Дону
В Ростовской области машина ПЧС провалилась в яму во время урагана
В Азовском районе машина областной противопожарной службы провалилась в дорожную яму.
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В Азовском районе машина областной противопожарной службы провалилась в дорожную яму. Инцидент произошел 27 ноября во время паводка.
Спецмашина выехала для устранения аварийных ситуаций. Однако «спасательная операция» не прошла успешно, транспорт провалился в глубокую яму. Под толщей воды пробоину было просто невозможно разглядеть.
Напомним, накануне на Ростовскую область обрушился штормовой ветер. Река Дон вышла из берегов и заполонила Таганрог, Азовский и Неклиновский районы.