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09:50 (мск), источник: МК.RU Ростов-на-Дону

В Ростовской области машина ПЧС провалилась в яму во время урагана

В Азовском районе машина областной противопожарной службы провалилась в дорожную яму.

Источник: МК.RU Ростов-на-Дону

В Азовском районе машина областной противопожарной службы провалилась в дорожную яму. Инцидент произошел 27 ноября во время паводка.

Спецмашина выехала для устранения аварийных ситуаций. Однако «спасательная операция» не прошла успешно, транспорт провалился в глубокую яму. Под толщей воды пробоину было просто невозможно разглядеть.

Напомним, накануне на Ростовскую область обрушился штормовой ветер. Река Дон вышла из берегов и заполонила Таганрог, Азовский и Неклиновский районы.

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