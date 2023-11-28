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09:40 (мск), источник: Татарстан 24

98-летний мужчина погиб при пожаре в Казани

В Квартире также находилась 88-летняя женщина.

Источник: Пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

По информации ГУ МЧС РФ по Татарстану, в одной из квартир пятиэтажного здания на улице Болотникова в Кировском районе Казани произошел пожар. Команда пожарных оперативно выехала на место происшествия.

В одной из комнат пожарные обнаружили тело погибшего 98-летнего мужчины. Медики осмотрели и госпитализировали 88-летнюю женщину, также проживавшую в этой квартире.

Следователи Государственного пожарного надзора проведут расследование, чтобы установить причину пожара.

Ранее мы писали, что в Челнах на территории цеха по переработке дерева разгорелся крупный пожар. Пожар произошел на кровле склада.

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