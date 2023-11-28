09:40 (мск), источник: Татарстан 24
98-летний мужчина погиб при пожаре в Казани
В Квартире также находилась 88-летняя женщина.
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По информации ГУ МЧС РФ по Татарстану, в одной из квартир пятиэтажного здания на улице Болотникова в Кировском районе Казани произошел пожар. Команда пожарных оперативно выехала на место происшествия.
В одной из комнат пожарные обнаружили тело погибшего 98-летнего мужчины. Медики осмотрели и госпитализировали 88-летнюю женщину, также проживавшую в этой квартире.
Следователи Государственного пожарного надзора проведут расследование, чтобы установить причину пожара.
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