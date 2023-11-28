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Спецоперация на Украине
09:10 (мск), источник: Комсомольская правда

Автобус с пассажирами опрокинулся на Серовском тракте

Рейсовый транспорт курсирует между аэропортом Кольцово и Нижним Тагилом.

Источник: ГУ МВД по Свердловской области

В Свердловской области 28 ноября автобус с пассажирами съехал с трассы и опрокинулся кювет. Инцидент произошел около 7:00 на 114 километре трассы Екатеринбург — Серов под Нижним Тагилом. Автобус марки Golden Dragon двигался по маршруту № 506 «Аэропорт Кольцово — Нижний Тагил».

— Всего в салоне автобуса находилось 12 пассажиров и водитель, — рассказал руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых. — Недалеко от этого ДТП с дороги съехал, не справившись с управлением, водитель грузовика Mercedes. Эти аварии между собой не связаны.

Известно о двух пострадавших — 62-летняя жительница Нижнего Тагила и 49-летний уроженец Нижней Салды. Они доставлены в больницу для оказания медпомощи. Предполагается, что водитель автобуса не справился с управлением, из-за чего транспорт съехал с проезжей части и опрокинулся. На место прибыло несколько нарядов ГИБДД.

По его словам Валерия Горелых, в связи с происшествием была начата проверка. По ее результатам полицейские Нижнего Тагила примут процессуальное решение.

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