09:10 (мск), источник: Комсомольская правда
Автобус с пассажирами опрокинулся на Серовском тракте
Рейсовый транспорт курсирует между аэропортом Кольцово и Нижним Тагилом.
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В Свердловской области 28 ноября автобус с пассажирами съехал с трассы и опрокинулся кювет. Инцидент произошел около 7:00 на 114 километре трассы Екатеринбург — Серов под Нижним Тагилом. Автобус марки Golden Dragon двигался по маршруту № 506 «Аэропорт Кольцово — Нижний Тагил».
— Всего в салоне автобуса находилось 12 пассажиров и водитель, — рассказал руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых. — Недалеко от этого ДТП с дороги съехал, не справившись с управлением, водитель грузовика Mercedes. Эти аварии между собой не связаны.
Известно о двух пострадавших — 62-летняя жительница Нижнего Тагила и 49-летний уроженец Нижней Салды. Они доставлены в больницу для оказания медпомощи. Предполагается, что водитель автобуса не справился с управлением, из-за чего транспорт съехал с проезжей части и опрокинулся. На место прибыло несколько нарядов ГИБДД.
По его словам Валерия Горелых, в связи с происшествием была начата проверка. По ее результатам полицейские Нижнего Тагила примут процессуальное решение.