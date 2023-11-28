10:39 (мск), источник: РИА "Воронеж"
Пьяный водитель переехал охранника штрафстоянки под Воронежем
Мужчина пытался угнать свою машину.
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СК завершил расследование уголовного дела в отношении 44-летнего жителя Новоусманского района, которого обвиняют в убийстве. Мужчина прибыл на штрафстоянку и попытался угнать с нее свой автомобиль. Когда охранник стоянки попросил злоумышленника предъявить разрешительные документы, водитель сбил мужчину, прокатив его на капоте. Затем автомобиль врезался в закрытый шлагбаум, охранник упал с капота, а обвиняемый переехал его и скрылся с места преступления. Пострадавший мужчина скончался в больнице. Об этом рассказали в пресс-службе СУ СК по Воронежской области в понедельник, 27 ноября.
Наезд произошел в апреле 2023 года. Изначально автомобиль был эвакуирован на штрафстоянку сотрудниками ГИБДД в связи с тем, что водитель был в состоянии алкогольного опьянения и его отстранили от управления. Однако в тот же день мужчина, не получив от полиции разрешения, все так же в состоянии алкогольного опьянения, прибыл на стоянку, открыл машину, сел в салон, завел двигатель и направился к выезду, после чего и развернулась трагедия.
Мужчину обвиняют по п. «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное в связи с осуществлением лицом служебной деятельности). Максимальное наказание по статье — пожизненное лишение свободы.
— Следствием собрана исчерпывающая доказательственная база, в основу которой легли показания обвиняемого, свидетелей, записи с камер видеонаблюдения, заключения проведенных судебных экспертиз, протоколы следственных действий, иные материалы уголовного дела, позволившие изобличить обвиняемого в совершении данного преступления, в связи с чем утверждено обвинительное заключение, и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, — указали в СК.
Ранее РИА «Воронеж» публиковало видео конфликта на заправке в Коминтерновском районе областного центра, в ходе которого один из оппонентов переехал другого на внедорожнике Land Rover Range Rover. Пострадавшего доставили в больницу в тяжелом состоянии. Уголовное дело возбудили по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). Максимальное наказание, предусмотренное статьей, — 15 лет лишения свободы.