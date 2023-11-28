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10:51 (мск), источник: Комсомольская правда

Оплата дозами: в Хабаровске поймали закладчика

Молодого человека с приличной партией наркотиков задержали в Хабаровске.

Источник: Комсомольская правда

В Хабаровске приговора суда ждет 20-летний парень. Его подозревают в торговле наркотиками. Парень — участник ОПГ наркоторговцев и сопровождал работу интернет-магазина.

— Фигурант уголовного дела помогал организатору запрещенного магазина при приобретении крупных партий наркотиков из тайников, затем фасовал их на более мелкие партии, помещал в тайники на территории Хабаровска, а сведения о них фиксировал и передавал остальным участникам группы. Так как молодой человек являлся наркозависимым, оплату за свои услуги он получал не только деньгами, но и в виде наркотиков, — рассказали в транспортной полиции Хабаровска.

Парня задержали при осмотре оборудованного им тайника. Всего у него изъяли около 80 граммов запрещенного вещества.

Расследование дела окончено, оно передано в суд. Молодой человек находится под подпиской о невыезде. Ему грозит от 10 до 20 лет колонии.

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