10:51 (мск), источник: Комсомольская правда
Оплата дозами: в Хабаровске поймали закладчика
Молодого человека с приличной партией наркотиков задержали в Хабаровске.
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В Хабаровске приговора суда ждет 20-летний парень. Его подозревают в торговле наркотиками. Парень — участник ОПГ наркоторговцев и сопровождал работу интернет-магазина.
— Фигурант уголовного дела помогал организатору запрещенного магазина при приобретении крупных партий наркотиков из тайников, затем фасовал их на более мелкие партии, помещал в тайники на территории Хабаровска, а сведения о них фиксировал и передавал остальным участникам группы. Так как молодой человек являлся наркозависимым, оплату за свои услуги он получал не только деньгами, но и в виде наркотиков, — рассказали в транспортной полиции Хабаровска.
Парня задержали при осмотре оборудованного им тайника. Всего у него изъяли около 80 граммов запрещенного вещества.
Расследование дела окончено, оно передано в суд. Молодой человек находится под подпиской о невыезде. Ему грозит от 10 до 20 лет колонии.