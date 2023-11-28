09:42 (мск), источник: АиФ Казань
Силовики предотвратили серию готовящихся терактов в Татарстане
30-летний житель Казани планировал совершить серию поджогов и взрывов в Татарстане.
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Силовики предотвратили серию готовящихся терактов в Татарстане. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
30-летний житель Казани планировал совершить серию поджогов и взрывов в Татарстане. Задержанный был членом запрещенной в Российской Федерации террористической организации «Легион “Свобода России”»*. При обыске его дома были обнаружены компоненты для создания самодельного взрывного устройства: семь детонаторов, такое же количество трансформаторов, два часовых механизма, три килограмма аммиачной селитры, механический таймер-замыкатель, пять мобильных телефонов, квадрокоптер, а также десять систем сброса и восемь дополнительных аккумуляторов для него. В телефоне задержанного были обнаружены многочисленные переписки с членами запрещенной организации. В ходе допроса мужчина признался, что намеревался поджечь военную технику на территории местного танкового училища и устроить несколько взрывов на железнодорожных путях региона.
Ранее известного певца Рината Рахматуллина осудили за пьяную аварию.
*террористическая организация, запрещена в России.