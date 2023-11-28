10:49 (мск), источник: Newslab.ru
Ущерб от урагана в Красноярском крае оценили почти в 68 млн рублей
Губернатор Красноярского края Михаил Котюков обсудил ликвидацию последствий сильнейшего урагана.
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Губернатор Красноярского края Михаил Котюков провел заседание президиума правительства, в ходе которого обсудили ликвидацию последствий урагана 19 ноября.
Напомним, скорость ветра достигала 30 метров в секунду. Стихия повредила 282 объекта, частично сорвала кровли с 81 здания, было повалено 127 опор линий электропередач, повреждены 93 транспортных средства, причинен иной ущерб. За медпомощью обратились 2 взрослых человека в Ачинске и Красноярске, оба направлены на амбулаторное лечение.
По предварительным данным, совокупный ущерб от последствий урагана в Красноярске и других муниципалитетах в целом оценивается в 67,6 млн рублей. Из них ¾ средств планируется возместить территориям из резервного фонда правительства региона.
«Для поддержки семей, пострадавших от стихийного бедствия, краевой госпрограммой предусмотрена адресная социальная помощь в связи с трудной жизненной ситуацией. Размер выплаты составляет 25−30 тысяч рублей в зависимости от территории. В настоящее время с заявкой на помощь обратились 13 семей из 6 муниципалитетов. Вопрос восстановления жилых домов, социально значимых объектов, возмещения ущерба, который понесли жители, находится на контроле у Правительства края в ежедневном режиме», — пояснил вице-премьер правительства региона Сергей Верещагин.