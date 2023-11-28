В одной из школ Ташкента скончался ученик: он вышел со спортплощадки и потерял сознание

Ранее в соцсетях распространилась информация о том, что в школе № 99 умер ученик, который якобы был поражен ударом тока.
В Управлении дошкольного и школьного образования города Ташкента подтвердили, что один из учеников школы № 99 скончался на территории образовательного учреждения.
Выяснилось, что 27 ноября примерно в 18:15 ученик 8-го класса Государственной специализированной общеобразовательной филологической школы № 99 Мирзо-Улугбекского района А. A., покидая спортивную площадку, находящуюся на территории заведения, внезапно потерял сознание и упал.
Сообщается, что охранник оперативно вызвал скорую помощь, которая доставила школьника в Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр кардиологии. Несмотря на оказанную ему медпомощь, ученик скончался.
В Управлении отметили, что школьник не был поражен электрическим током, также в этом районе не было случаев обрыва электрического кабеля. Кроме того, не обнаружено электропроводов на территории школьного стадиона или вблизи него.
В настоящее время по данному факту проводится доследственная проверка.