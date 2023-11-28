09:32 (мск), источник: ГОРОБЗОР.Ру
В Башкирии мужчина ударил ножом трех прохожих
Полицейские Уфимского района задержали мужчину, который подозревается в нанесении ножевых ранений троим мужчинам.
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Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РБ.
В дежурную часть МВД поступило сообщение из медицинского учреждения о доставлении трех жителей села Дмитриевка 34, 35 и 40 лет с ножевыми ранениями.
Сотрудники полиции установили личность злоумышленника. Им оказался ранее судимый 38-летний местный житель. Предварительно, мужчина в пьяном состоянии вышел на прогулку вдоль дороги с ножом. По пути он встретил мужчину средних лет и ударил его ножом в живот. Пока его жертва истекала кровью, злоумышленник встретил еще двух людей, которых тоже решил порезать. Одного он ударил в предплечье, а другого в спину.
Мужчина скрылся с места происшествия, но далеко ему уйти не удалось. Полицейские доставили его в отдел полиции.
Подозреваемый рассказал, что незадолго до преступления выпил слишком много алкоголя и причин своих действий не помнит. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.