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11:53 (мск), новости Казахстана, источник: Zakon.kz

Беглого казахстанского бизнесмена экстрадируют из Штатов

Из достоверных источников нам стало известно, что прокуратура города Алматы начала процесс экстрадиции экс-банкира, бывшего председателя правления Эксимбанк Казахстана Еркына Амирханова из США.

Источник: Zakon.kz

В Казахстане его должны привлечь к уголовной ответственности за присвоение и растрату вверенного чужого имущества.

По утверждению следствия, Амирханов вместе с его нынешней супругой Артамбаевой (бывший президент АО «ЦАТЭК») осуществляли хищения в особо крупном размере во время управление деятельностью компаний группы АО «ЦАТЭК», включая контролируемый ими Эксимбанк Казахстан.

Ранее Генпрокуратура сообщила о завершении досудебного расследования по фактам хищения денежных средств, размещенных в АО «Эксимбанк Казахстан», по статье 189 («Присвоение или растрата вверенного чужого имущества»).

А также в одном из материалов мы рассказывали о том, как бизнесмен Амирханов попал в список Forbes — топ-50 богатейших людей Казахстана, о его отъезде в Америку и развитии этого дела.

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