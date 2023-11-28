Беглого казахстанского бизнесмена экстрадируют из Штатов

В Казахстане его должны привлечь к уголовной ответственности за присвоение и растрату вверенного чужого имущества.
По утверждению следствия, Амирханов вместе с его нынешней супругой Артамбаевой (бывший президент АО «ЦАТЭК») осуществляли хищения в особо крупном размере во время управление деятельностью компаний группы АО «ЦАТЭК», включая контролируемый ими Эксимбанк Казахстан.
Ранее Генпрокуратура сообщила о завершении досудебного расследования по фактам хищения денежных средств, размещенных в АО «Эксимбанк Казахстан», по статье 189 («Присвоение или растрата вверенного чужого имущества»).
А также в одном из материалов мы рассказывали о том, как бизнесмен Амирханов попал в список Forbes — топ-50 богатейших людей Казахстана, о его отъезде в Америку и развитии этого дела.