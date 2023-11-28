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09:35 (мск), источник: © РИА Новости

ВСУ обстреляли Донецк и Горловку

ДОНЕЦК, 28 ноя — РИА Новости. Украинские войска с начала суток обстреляли Горловку и несколько раз Донецк, выпустив 12 снарядов калибрами 155 и 152 миллиметра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины в Telegram-канале.

Источник: © РИА Новости

«После 00:00 зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 06:50 — населенный пункт Карловка — город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм… 07:45 — населенный пункт Дзержинск — населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено 4 снаряда калибром 152 мм», — говорится в сообщении.

Отмечается, что за полчаса с 8.35 выпущено пять снарядов «натовского» калибра по Петровскому и Куйбышевскому районам Донецка.

Куйбышевский район расположен на западе Донецка, Петровский — на западной окраине. Это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.

Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн «Стирол» и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

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