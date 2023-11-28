ВСУ обстреляли Донецк и Горловку

«После 00:00 зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 06:50 — населенный пункт Карловка — город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм… 07:45 — населенный пункт Дзержинск — населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено 4 снаряда калибром 152 мм», — говорится в сообщении.
Отмечается, что за полчаса с 8.35 выпущено пять снарядов «натовского» калибра по Петровскому и Куйбышевскому районам Донецка.
Куйбышевский район расположен на западе Донецка, Петровский — на западной окраине. Это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн «Стирол» и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.