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Спецоперация на Украине
10:00 (мск), источник: НИА Крым

В Крыму действует режим ЧС

Из-за последствий стихии, обрушившейся на территорию Крыма, власти региона приняли решение о введение режима ЧС.

Источник: правительство Крыма

Для получения финансовой помощи от государства, пострадавшему населению при чрезвычайных ситуациях, необходимо обратиться в МФЦ, уполномоченный орган, местную администрацию или через Госуслуги по запросу «Государственная поддержка в чрезвычайной ситуации» www.gosuslugi.ru/mchs

Заявление могут подать граждане, пострадавшие в ЧС межмуниципального, регионального, межрегионального или федерального характера. Для экстренной ликвидации последствий стихии звоните по номеру оперативного дежурного МЧС: +7 (3652) 51−01−10 или 112.

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