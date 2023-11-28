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Главные новости 28 ноября
10:32 (мск), источник: АиФ Красноярск

Красноярца заподозрили в избиении и унижении своих детей в течение 1,5 лет

Сибиряка задержали, Следственный комитет проводит расследование.

Источник: РИА "Новости"

В Красноярске задержали 35-летнего мужчину по подозрению в истязании своих малолетних детей. Об этом сообщает СУ Следственного комитета по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

По данным следствия, мужчина на регулярной основе избивал и унижал 9-летнего сына и 7-летнюю дочь с июля 2022 года по ноябрь 2023-го. Он бил детей за малейшее непослушание прутом по лицу и рукам, а также постоянно нецензурно оскорблял их.

Об этом удалось узнать от матери обвиняемого — женщина сообщила об этом в правоохранительные органы. Следственный комитет возбудил уголовное дело по п. «а», «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ и ст. 156 УК РФ.

Как отмечают в СК, мужчина воспитывал детей один, его жена умерла несколько лет назад. Ранее семья не попадала в поле зрение сотрудников ПДН.

Сейчас мужчина находится под стражей. Воспитанием детей занимается бабушка — мать подозреваемого. Расследование уголовного дела продолжается.

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