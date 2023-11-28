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10:04 (мск), новости Беларуси, источник: Sputnik.by

Верховный суд оставил в силе приговор Эдуарду Бабарико

Приговор суда первой инстанции обвиняемому был вынесен в начале июля, он получил восемь лет по уголовной статье экстремистской направленности.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 28 ноя — Sputnik. Верховный суд Беларуси в апелляционном порядке рассмотрел уголовное дело Эдуарда Бабарико и оставил приговор в силе, сообщили Sputnik в Верховном суде.

Приговор с момента провозглашения вступил в законную силу.

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